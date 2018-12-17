Anadolu Üniversitesi'nde "Hult Prize Proje Sunumu" Gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi'nin ilk kez yer aldığı "Hult Prize" yarışması kapsamında "Hult Prize Proje Sunumu" Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.Yarışma konusunun BM tarafından belirlendiği programın bu seneki konusu, "Gelecek 10 sene içinde, 10 bin işsiz gence, günde 10 saat çalışabilecek bir iş önerisi" olarak belirlendi. Bu kapsamda 16 grubun katıldığı final sunumunda katılımcılar Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek adına ilgili proje sunumlarını jüri üyelerine sundular. Jüri üyeleri arasında Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Doç. Dr. Özgür Yıldırım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emre Demirci ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Tuğberk Tosunoğlu yer aldı. 16 grubun çekiştiği proje sunumlarında, Furkan İçöz, Melike Esen, Handan Aytar, Halil İbrahim Aytar'ın yer aldığı 10. grup projeleriyle Anadolu Üniversitesi'ni uluslararası "Hult Prize" proje sunumları arasında temsil etmeye hak kazandılar."Takımımızdan beklentimiz büyük"Hult Prize Anadolu Üniversitesi Kampüs Direktörü Sidalamin Ibrazil, böyle bir yarışmada Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmeleri sebebiyle onur ve gurur duyduklarını dile getirerek şunları söyledi;"Yarışmanın düzenlenme sürecinde okulumuz bize gerçekten çok destek oldu. Biz öğrencilerden başvuru istemiştik. Daha sonra gelen başvurulardan bazılarını seçerek, seçilen 16 aday grubuna sunum şansı verdik. Bunların arasından bir takım proje sunumunu kazandı. Bu takım bundan sonra bölgesel yarışlara katılarak New York, Tokyo, Chicago'nun dahil olduğu 25 büyük şehirden bir tanesini seçerek orada kazanan takımla yarışacak. Daha sonra bu şehirlerarasında kazananlar finalde yarışacak. Takımımızdan beklentilerimiz büyük. Kendilerine başarılar diliyoruz. Umarım bir milyon dolarlık ödül Anadolu Üniversitesi'ne gelir." - ESKİŞEHİR