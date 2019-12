Anadolu Üniversitesi'nde klarnet resitali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Koral Çalgan salonunda 25 Aralık Cuma günü "Klarnet Piyano Resitali" düzenledi. Klarnette Anadolu Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Prof. Ayşe Gülriz Germen'in öğrencisi Berna Peynir, sahne alırken Doç. Selin Uluğbağ'da piyano ile eşlik etti.Türkiye'nin klarnet alanında ilk akademisyeni olduğunu söyleyen Prof. Gülriz Germen, "İlk amacımız; üniversite içinde bir birim olarak klarneti tanıtmak, bununla birlikte eğitim alan öğrencilerin konser tecrübesi yaşamasını sağlamak. Hazırlanma süreci oldukça uzun ve meşakkatli oluyor. Sene başında repertuarımızı belirliyoruz ve buna göre provalarımızı yaptıktan sonra sergileme aşamasına geliyoruz. Eğitimin her aşamasında konser yapmaya gayret ediyoruz." dedi.Konserde seslendirilen eserler;J.S. Bach'tan "Quinze Etudes", Bela Kovacs'tan "Hommage a J.S. Bach", Bernhard Henrik Crusell'dan "Concerto for Clarinet No: 2 Op.5" - ESKİŞEHİR