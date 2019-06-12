Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Bazı öğrenciler kentten ve arkadaşlarından ayrılacağı için gözyaşı dökerken, bazıları da müzik eşliğinde mezuniyetlerini kutladı.

Anadolu Üniversitesi'nde bu yılki ilk mezuniyet töreni Yunus Emre Kampüsü'nde İktisat Bölümü öğrencilerince yapıldı. Törene Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Hukuk Fakültesi önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından oluşturulan kortej törenin yapılacağı stadyuma kadar yürüdü. Öğrenciler adına konuşan bölüm birincisi Makedonya uyruklu Anna Marija Dimeska, Eskişehir'de çok güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "İlk geldiğim zamanlar çok sıkıntılar çektim. Ancak arkadaşlarım ve dostlarım sayesinde bu şehirde çok güzel zamanlar geçirdim. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Rektör Çomaklı ise öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Geleceği inşa edecek gençleri eğitimli bir şekilde gerçek hayata gönderiyoruz. Bu çocukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminde hür, bağımsız, kimseye tabi olmadan çok zeki şekilde verdiğimiz bilgileri almış şekilde mezun ediyoruz. Mezunlarımız çok kaliteli bir eğitim ordusu gibi. Biz çocuklarımızı rahatlıkla mezunlarımıza teslim edebiliriz. Mezunlarımızın yaşamını kimseye tabi olmadan hür şekilde sürmesini istiyoruz. Çok sağlıklı temellere dayalı samimi bir aile kurmanızı temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

MEZUNLAR KEP ATARAK EĞLENDİ

Konuşmaların ardından belgelerini alan öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinçlerini aileleriyle birlikte yaşadı. Anadolu Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Büşra Aksoy, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Eskişehir'den ayrılmak beni tabi ki üzüyor. 5 yıldır bu şehirdeyim ama mezun olmak çok güzel. İngilizce öğretmenliği yapmak istiyorum" dedi. Mezunlardan Gülçin Aktaş ise hem üzgün hem de çok sevinçli olduğunu söyleyerek, "Okuldan mezun oldum ve hemen iş hayatına atılacağım. Şuan hiçbir şey hissedemiyorum çünkü bir yandan hüzün diğer yandan mezuniyet sevincim var. Duygularım bu nedenle çok karışık" diye konuştu. Halil İbrahim Türkmen ise çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu kaydederek, "Mezun oldum için çok heyecanlıyım. Hayat yeni başlıyor bizim için. Üniversitede yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. Yüksek lisansla başlayıp akademik kariyer yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- Eskişehir