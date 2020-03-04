Anadolu Üniversitesi'nde "Ombudsmanlık" konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Ombudsman Nedir, Nasıl Olunur ve Ombudsmanlığın Dünü Bugünü Yarını" konferansı Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.



Konferansa konuşmacı olarak, Kamu Denetçisi Yahya Akman ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Taraktaş katıldı. Kamu Denetçisi Yahya Akman, birçok ülkede kamu denetçiliğinin olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Hak arama dediğimiz zaman insanlık tarihi kadar eski bir konudan bahsetmiş oluyoruz. İnsanlar, toplu şekilde yaşamaya başladığı zamanlardan itibaren çeşitli problemlerini, sıkıntılarını gidermek adına kendilerini yönetenlere bazen şahsi bazen de kurumsal yapılar üzerinden şikayetlerini iletmişlerdir. Dünyanın çoğu ülkesinde böyle bir kurum var. Bizim kültürümüzde ise devletle vatandaş arasındaki problemleri ve bazen de vatandaş ile vatandaş arasındaki problemleri gidermeye yönelik bilirkişi olarak, görüşüne, bilgisine başvurulan kişiler var olmaya başlamıştır." dedi.



Tarihçilerin yapmış oldukları araştırmalarda Ombudsmanlığın sadrazamla eşdeğer olduğunu dile getiren Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Taraktaş, "Bu kurumun ağırlığı, Osmanlı yönetimindeki sadrazama eşdeğerdi. Ombudsmanlık konusunda Türkiye'de ve dünyada bir büyüme eğilimi söz konusu, bundan dolayı görevleri, kapasitesi ve çalışan sayısı artacak. En temel görevleri şikayetleri almak ve tanık koruması olan ombudsmanlık, sadece hukuki yoldan çözüm bulan değil icra yetkisine de sahip olan ve bazen olaylara etki edebilen bir kurum olabiliyor." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA