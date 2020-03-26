Anadolu Üniversitesi'nden internet kullanımı tavsiyeler

Anadolu Üniversitesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında insanların evlerine çekilmesiyle artan internet kullanımının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve uzaktan eğitim materyallerini engellememesi için uyarılarda bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'deki servis sağlayıcılarının açıklamalarına göre hem sabit hem de mobil internet kullanımında yüzde 30 ila 50'lere varan bir artış yaşandığı belirtildi.

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki haftalarda da devam etme ihtimaline karşın verimli bir internet hizmeti için kullanıcılara da görevler düştüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"İnterneti meşgul etmemek için sadece gerekli dokümanlar indirilmeli. Belge göndermek yerine link gönderilmeli. Paylaşılan gönderiler daha düşük formatlı içeriklere dönüştürülmeli, birden fazla belge var ise klasör sıkıştırılmalı. Yüksek boyutlu verilerin indirilmesi için internet trafiğinin daha az olduğu gece saatleri tercih edilmeli. Sürekli ve gereksiz görüntülü konuşmadan kaçınılmalı. Online oyunların başında geçirilen süreye dikkat edilmeli ve ekran kullanım süresi kontrol edilmeli."

"Cihazlarınızı internete kabloyla bağlayın"

İnternetten daha yüksek performans almak için yapılması gerekenlerin sıralandığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma faaliyetlerinin aksamaması ve motivasyon için hızlı bir internet en önemli şart. Cihazlarınızı internete kabloyla bağlayın. Kablosuz bağlantılar için modemi merkezi bir yere konumlandırın. Güvenli bir WIFI şifresi ile ağınızın güvende olduğundan emin olun. İnternet bağlantı hızınızı gün içinde hız testi yaparak kontrol edin. Modeminizi günde en az bir kez kapatıp açarak dinlenmesini sağlayın. İnternete bağlı cihazlarınızın sayısını azaltın. Bilgisayarınızın rutin virüs taramasını yapın. Tarayıcınızın ve cihazlarınızın güncellemelerini mutlaka zamanında yapın. Cihazlarınızın arka planında çalışan uygulamaları kontrol edin. Tarayıcılarınızın önbelleğini ve araç çubuğunu boşaltın."

Kaynak: AA