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Anadolu Üniversitesi'nden muhteşem galibiyet

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta karşılaştığı Çubukspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 27'ye çıkardı.

25.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:17Anadolu Üniversitesi'nden muhteşem galibiyet
Anadolu Üniversitesi Takımı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta karşılaştığı 'u 1-0 mağlup ederek puanını 27'ye çıkardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi futbol sahasında karşı karşıya Anadolu Üniversitesi ve Çubukspor arasında oynanan müsabakada kazanan Anadolu Üniversitesi oldu. Çubukspor'u 1-0 mağlup eden Anadolu Üniversitesi futbol takımında teknik direktör Murat Kola, maç sonu "Biz haftalardan beri mücadele etmeye çalışıp, iyi oynuyorduk. Oyuncularımızın gayreti ile kazandık. İyi mücadele ettik. Yolumuz daha uzun. 7 haftamız var. 7 haftada elimizden gelen bütün puanları alıp inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çubukspor, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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