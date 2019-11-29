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Anadolu Üniversitesi öğrencileri hastanede klasik müzik konseri verdi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla konser gerçekleştirdi.

29.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:50Anadolu Üniversitesi öğrencileri hastanede klasik müzik konseri verdi
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla konser gerçekleştirdi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin Palyatif Bakım Servisinde düzenlenen konsere serviste tedavi gören hastaların yanı sıra AÜ Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hasta yakınları ve hastane personeli de katıldı.
Konserde, AÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri Ece Naz Aydoğdu, Zehra Özyazgan, İrem Atalay, Asya Aleyna Ayverdi, İlayda Bayram, Belanay Çelik ve Mert Akyüz klasik müzik eserlerini seslendirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Serla Balkarlı, bu tür konserleri sürdürmek istediklerini kaydetti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nalan Gündoğdu Karaburun, Yunus Emre Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli, rektör danışmanları Doç. Dr. Haluk Birsen ve Doç. Dr. Cem Işık da konsere katıldı.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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