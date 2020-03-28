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Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan açıköğretim öğrencilerine uyarı Açıklaması

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu.

28.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:42
Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan açıköğretim öğrencilerine uyarı Açıklaması
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplum sağlığını olumsuz etkileyen koronavirüsle ilgili devletin ilgili kurumlarıyla Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) hızla harekete geçerek gerekli önlemleri zamanında aldığını vurguladı.
YÖK kararıyla bu dönemde eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi için uzaktan eğitime geçildiğini anımsatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle dedi:
"Anadolu Üniversitesi olarak YÖK'ün kararı doğrultusunda Açıköğretim Sistemimizdeki bir milyonu aşkın öğrencimiz için en doğru kararı almak adına tüm birimlerimizle 'gece gündüz' demeden çalışıyoruz. Ne mutlu ki çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Bir milyonu aşkın öğrencimizin eğitim sürecine ilişkin tüm sorularını en kısa zamanda cevaplandıracağız. Resmi açıklamalar dışında herhangi bir duyuruya itibar etmeyin. Şu anda açıköğretimde dersler devam ediyor. Sınavla ilgili koronavirüsün size engel olamayacağı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Güncel

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