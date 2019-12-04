Haberler » Güncel » Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret - Haber

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.

04.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:10
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.
AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencisi Özge Özgentürk ve Merve Küçük ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eda Arıcı ve AÜ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Şeyma Sancar, sosyal medyadan Rektör Çomaklı'yı akşam yemeğine davet etti.
Bu isteği kırmayan Çomaklı, eşi Seda Çomaklı ve beraberindekilerle öğrencilerin evini ziyaret etti.
Prof. Dr. Çomaklı, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerden Özge Özgentürk'ün kendisini sosyal medya hesabından evlerine davet ettiğini belirterek öğrencilerin isteğini yerine getirmek için eşiyle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ziyarette öğrencilerin günlük yaşantıları hakkında da bilgi sahibi olabildiğini ifade eden Çomaklı, "Öğrencilerimizi görmek için ziyarette bulunduk. Ailelerin çocuklarının bize emanet olduğunu bilmesini istiyoruz. Biz onlara gözümüzden daha iyi bakıyoruz." diye konuştu.
Özgentürk de Çomaklı çiftinin kendilerini kırmayıp ziyaret etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
22:12 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'ya hükümet ortağından tepki geldi - Haber
22:10 2019'un ilk 10 ayında istanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti - Haber
22:10 Sayısal Loto çekildi (2) - Haber
22:08 2019'un ilk 10 ayında İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:55 Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:16:31