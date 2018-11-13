13 Kasım 2018, 18:35
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya Ziyaretler

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı

ESKİŞEHİR (İHA) Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya ziyaretler sürüyor.

ESKİŞEHİR (İHA) Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor.

Rektör Çomaklı'yı son olarak Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Eskişehir Bölge Müdürü Hayati Kayabaş, Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneği (ESİMDER) Başkanı Mustafa Özkan ve beraberindeki heyet, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve beraberindeki heyet ile Eskişehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (ESGAZ) Genel Müdürü Engin Ataman ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede ziyaretçiler Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR Şafak Ertan Çomaklı,Eskişehir,Anadolu Üniversitesi,Çomaklı
13 Kasım 2018 Salı 18:35