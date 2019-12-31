Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin kurucularından Prof. Dr. Orhan Oğuz'u telefonla arayıp yeni yılını kutladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çomaklı, Prof. Dr. Oğuz'a yeni yılın ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl olması dileklerini iletti.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesinin kuruluşundaki emeklerinden dolayı Prof. Dr. Oğuz'a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Çomaklı, yeni yılda da bu değerli mirası, başta 2023 hedefleri doğrultusunda olmak üzere en güzel şekilde yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Orhan Oğuz ise Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nazik davranış dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA