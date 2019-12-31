Haberler » Güncel » Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması - Haber

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin kurucularından Prof. Dr. Orhan Oğuz'u telefonla arayıp yeni yılını kutladı.

31.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:52 Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz'a yeni yıl kutlaması
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin kurucularından Prof. Dr. Orhan Oğuz'u telefonla arayıp yeni yılını kutladı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çomaklı, Prof. Dr. Oğuz'a yeni yılın ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yıl olması dileklerini iletti.
Dünyanın ve Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesinin kuruluşundaki emeklerinden dolayı Prof. Dr. Oğuz'a teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Çomaklı, yeni yılda da bu değerli mirası, başta 2023 hedefleri doğrultusunda olmak üzere en güzel şekilde yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Prof. Dr. Orhan Oğuz ise Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nazik davranış dolayı teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Orhan Oğuz, Çomaklı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz - Haber
18:40   İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi - Haber
18:40   Ankara milli piyango yılbaşı özel çekilişi - Haber
18:40   Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye "İran" uyarısı - Haber
18:38   Söğütlü'de sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:42:03