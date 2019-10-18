Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladıKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: "Festivalin geleneksel hale geleceğini düşünüyorum""Geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilen bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen "Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlenen galayla başladı.Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen proje çerçevesinde hepsi kapalı gişe oynayan 10 tiyatro oyunu, 10 atölye ve 10 söyleşinin gerçekleştirileceği festival için, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gala düzenlendi. Galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, vali yardımcıları, senato üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı."Festivalin geleneksel hale geleceğini düşünüyorum"Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, bakanlık olarak kültür ve sanata önem verdiklerini belirtti. Yavuz, "Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77'ye çıkardığımız sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Bakanlığımızın, üniversitelerle yaptığı işbirliği faaliyetleri de artarak sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl ilk defa üniversitelerimizin Dramatik Yazarlık Bölümleri ile birlikte gerçekleştirdiği 'Oyun Yazarlığı Atölyesi' ile genç yazarlarımıza ulaştı. Düzenlediği birçok farklı organizasyonla kültür ve sanata destek veren Anadolu Üniversitesini ve Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı uluslararası bir tiyatro festivali düzenleme kararı almaları nedeniyle kutluyorum. Usta tiyatro oyuncularımızın performanslarının yanı sıra zengin içerikli atölye çalışmalarının ve söyleşilerin yer aldığı kapsamlı programı ile bu festivalin, bundan sonra geleneksel hale gelerek, önümüzdeki yıllarda da ülkemizin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi."45 bin kişilik talep oluştu"Tiyatro eğitimi açısından büyük bir dönüşümün yaşandığını aktaran Rektör Çomaklı, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında bu festivali düzenlediklerini hatırlattı. Yoğun katılımın olduğunu vurgulayan Çomaklı, "Yaklaşık 3 hafta sürecek olan bir etkinliğin ana teması; tiyatro öğrenen, izleyen ve gönül vermiş kişilerin, çağdaş ve yerel unsurlardan kopmadan nasıl bir eğitim alacağı hususunda bir takım argümanları ve dokümanları somutlaştırarak ortaya koymaktır bizim asıl hedefimiz. Burada bir takım hususlar var onları da belirtmek istiyorum. Bu festival aslında Anadolu Üniversitesi'nin, Yüksek Öğretim Kurumu'nun ve Cumhurbaşkanımızın destekleri ile ve YÖK'ün Bilimsel Araştırmalar Projesi ile ortaya çıktı. Bilimsel araştırmaları yaparken yalnızca teknik anlamda oluşturmadığımızı göstermek ve bilimsel araştırmalar alanında farklı bir yönelim sergilemek amacıyla sosyal bilimlerde bu uygulamayı yaptık. Şu anda da meyvesini alacağımızı düşündüğümüz olumlu bir tepkiyle karşı karşıyayız. Şöyle ki başladığımız bu çalışmada 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Yapacağımız bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık" ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından Rektör Çomaklı tarafından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına desteklerinden dolayı Prof. Dr. Cevat Çapan'a 'Tiyatro eğitimine katkı' ödülü verildi.Gala sonrasında Tennessee Williams'ın kaleme aldığı ve tiyatro için bir dönüm noktası kabul edilen, oyunculuklarını da Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'in sahnelediği Arzu Tramvayı oyunu gösteriye sunuldu.

Kaynak: İHA