Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Ülke çapındaki sayısını 77'ye çıkardığımız Devlet Tiyatroları sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda yaklaşık 2 milyona yakın seyirciye ulaştık." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından, bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen "Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali", Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, tiyatroda sahnedeki oyuncunun, her seferinde yeni bir heyecanla rolünü canlandırırken, seyirciyle gerçek bir bağ kurduğunu söyledi.

Yavuz, trajediden komediye, dramdan müzikale kadar yaşamın her türlü rengini barındıran tiyatronun, seyircinin kendisini bir başkasının yaşamıyla görebilmesini sağlayan ayna olduğunu vurguladı.

-"Tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz"

Yaptıkları çalışmalara değinen Yavuz, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizdeki kültür-sanat hayatının seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlerimiz kapsamında, elbette ki tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77'ye çıkardığımız Devlet Tiyatroları sahnelerimizle, geçtiğimiz tiyatro sezonunda yaklaşık 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Yeni açılan sahnelerimizle Türkiye'nin her yerinde sanatseverlere ulaşmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezon yerli yazarlarımıza ait 52 yeni oyunu Devlet Tiyatrolarının repertuvarına ekleyerek, yerli oyun sayısını yüzde 60'ların üzerine çıkarttık. Üniversitelerle yaptığımız işbirliği faaliyetleri de artarak sürüyor. Özel tiyatrolarımıza da destek veriyoruz."

Yavuz, düzenlediği birçok farklı organizasyonla kültür ve sanata destek veren Anadolu Üniversitesini ve Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı, uluslararası bir tiyatro festivali düzenleme kararı alması dolayısıyla tebrik etti.

Usta tiyatro oyuncuların performanslarının yanı sıra zengin içerikli atölye çalışmalarının ve söyleşilerin yer aldığı Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nin gelenekselleşeceğine inandığını belirten Yavuz, "Bu etkinliği bir bilimsel proje formatında yaratarak, tiyatroyu ve tiyatro eğitimini yeniden düşünmemizi sağladığı için üniversitemizi tebrik ediyorum. Bu yenilikçi tiyatro festivalinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Rektörümüzü, kıymetli öğretim görevlilerini, festivale yurt içinden ve yurt dışından katılan kıymetli oyuncularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oyunlar izlemek için 45 bin kişilik talep geldi"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise yaklaşık 3 hafta sürecek etkinliğin ana temasının tiyatro öğrenen, dinleyen, izleyen ve tiyatroya gönül verenlerin, çağdaş ve yerel unsurlardan kopmadan eğitim almasına ve bunu gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı.

Festivalin AÜ'nün, Yükseköğretim Kurumunun ve Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle YÖK'ün bilimsel araştırmalar projesi kapsamında ortaya çıktığını anımsatan Prof. Dr. Çomaklı, "Festivalde 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Yapacağımız bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik ancak 45 bin kişilik bir talep geldi. Bu bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Bu çalışmaya destek veren tüm tiyatro gruplarının oyuncularına, sanatçılarına, atölyeye katılacak kıymetli tiyatro ustalarına, söyleşi yapacak değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Rektör Çomaklı tarafından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na desteklerinden dolayı akademisyen Prof. Dr. Cevat Çapan'a plaket verdi.

Açılış töreninin ardından ABD'li oyun yazarı Tennessee Williams tarafından kaleme alınan, oyuncular Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'in sahne aldığı "Arzu Tramvayı" adlı oyunun gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA