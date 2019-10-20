Haberler » kultur-sanat » Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Teatro Delusio" oyunu izleyiciyle buluştu.

20.10.2019 16:14Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Teatro Delusio" oyunu izleyiciyle buluştu.
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'daki oyun, Berlin merkezli "Familie Flöz" tiyatro grubunca sahnelendi.
Bjoern Leese, Paco Gonzalez, Hajo Schueler ve Michael Vogel'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Michael Vogel üstlendi.
Andres Angulo, Dana Schmidt, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Daniel Matheus, Michael Vogel, Thomas van Ouwerkerk, Sebastian Kautz ve Hajo Schu¨ler, oyunculuk performanslarıyla tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
16:14 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
16:10 Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlu konvoy oluşturdular
16:04 Bilecik'te doğa ve kültür yürüyüşü
15:38 Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlu konvoy oluşturdular
13:20 'Karadeniz'in Efesi'nde çalışmalar sürüyor
11:54 "Deve" olup gençleri askere uğurladılar
11:26 Sanatın imalatı da icrası da burada gerçekleştiriliyor
20.10.2019 17:33:59