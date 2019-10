Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca, bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali atölye etkinlikleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen törenle 18 Ekim'de perdelerini "Arzu Tramvayı" adlı oyunla ziyaretçilerine açan festivalde etkinlikleri şu ana kadar bin 800 kişi izledi.

Festival kapsamında Pierre Nadaud tarafından "Physical Theatre and Dramatic Clowning" ve Familie Flöz tarafından ise "The Masks of Familie Flöz" adlı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Özlem Hemiş "Çağdaş Sahnenin Seyri" ve Uluç Esen "Sanat ve Zanaat İlişkisi" adlı söyleşileri de öğrenciler tarafından takip edildi.

Etkinlik kapsamında 25 Ekim'de Taganka Tiyatrosu'nun "Tartuffle" adlı oyunu sahnelenecek. Aynı gün Güray Dinçol'un "Şiirsel Komedi-Bir Clown Araştırması" adlı atölye çalışmasına yer verilecek. Ayrıca, Semih Çelenk'in katılacağı "Türkiye'de Tiyatro Yapmak Salyangoz Satmak Mı?" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

