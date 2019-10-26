Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, "Türkiye'de Tiyatro Yapmak Salyangoz Satmak mı?" söyleşisi gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'ndeki söyleşiye, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk, konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası Tiyatro Festivali gibi kaliteli bir festivalin içerisinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Çelenk, festival programında titizlikle seçilmiş önemli oyunların, atölyelerin ve söyleşilerin olduğunu kaydetti.

Toplumun büyük kesiminin sanatla zayıf ilişkiler barındırdığını savunan Çelenk, şunları bildirdi:

"Sanki sanat özel bir kesim için yapılıyor. Sanki herkes bu durumdan memnunmuş gibi davranıyor. Sonuçta buradan bir yığın sorun doğuyor. Bu işin kitlesel olması artık demode görünüyor. Sanat, hatta özellikle tiyatro hayata ilişkin hikayelere anlatmak ile görevlendirilmiştir. Bu konuda ayna metaforu hep kullanılır. Tiyatro, hayatta olanı bir biçimle aktarmaktır. Genel anlamda çağımızın bir özelliği olarak bir yabancılaşma yaşıyoruz. Hikayenin seyirciyle kurduğu ilişki yerine oyunculuk giderek daha önemli hale gelmeye başlıyor. Bu, çağın bir ruhu haline gelmeye başladı. Yani tiyatroya bir hüner izlemek için gidiliyor."

Kaynak: AA