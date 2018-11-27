Anadolu Üniversitesi ve Digitürk "Beın Akademi" İş Birliğiyle Yola Çıkıyor

27 Kasım 2018 Salı 12:33



27 Kasım 2018 Salı 12:33

Sosyal sorumluluk bilinciyle mesleki eğitime destek vermeyi hedefleyen ve bu amaçla medya sektörünün teknik alanlarındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak için harekete geçen Anadolu Üniversitesi ve Digiturk, "beIN AKADEMİ" platformunda bir araya geldi."beIN AKADEMİ" projesinin imza töreni ve tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, "beIN AKADEMİ" projesinin detayları paylaşıldı."Bu projeye baktığımızda geleceğe yönelik bir istihdam görüyoruz"Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, toplantıda yaptığı konuşmada "Sözlerime Anadolu Üniversitesi ve beIN GROUP arasında dost değil kardeş kuruluşlar olduğumuzu belirterek başlamak istiyorum. Dünyada yayıncılığın sayılabilecek en önemli kuruluşlarından biri olan beIN MEDIA GROUP ile öğrenci sayısı ve sunduğu eğitim programları ile dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi bir arada, hem ülkemizin hem de dünyanın karşısına yeni bir proje ile çıkıyor. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli profesyonel insan gücünü medya ve yayıncılık sektörüne kazandırmak için bu oldukça özel bir girişim. Bu projeye baktığımız zaman geleceğe yönelik bir istihdam olduğunu görüyoruz. Bu sadece ülkemiz için değil dünyaya da açılabileceğimizi gösteriyor. İster eğitim olsun, ister medya olsun ya da başka bir alan olsun, ülkemizin dünyaya sunamayacağı bir proje yoktur. Bugün imzalayacağımız bu protokol sadece bir örnektir. Bu özel günün ortaya çıkmasına neden olan, destek veren, bugün törene katılarak bizlere destek veren herkese sonsuz şükran borçluyum" dedi."Sektörün geleceğine yatırım, Türkiye'ye yatırım"Toplantıda projeden duyduğu heyecanı dile getiren beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, bir yandan teknoloji ve içeriğe yatırım yaparak hizmet kalitesini daha da yükseltmeye çalışırken diğer yandan da sosyal sorumluluk bilinciyle medya sektörünün standartlarını yukarı çekmeye çalıştıklarını vurguladı. İnsan kaynağının gelişimine öncelik verdiklerinin altını çizen Al-Obaidly şöyle konuştu:"İşimizin doğası gereği teknik uzmanlık gerektiren yetkinliklere ilişkin ihtiyaçlarımızı tespit ederken, insan kaynağımızın bireysel ve mesleki gelişimine değer katacak bir akademi fikri üzerinde durduk. Konuya sosyal sorumluluk ilkesiyle yaklaşarak, işin boyutunu büyütmeyi, sektörümüzün geleceğine uluslararası standartlarda, iyi yetişmiş, uzman insan kaynağı sağlayacak bir eğitim merkezi kurmayı planladık. Köklü geçmişi, sektöre kazandırdığı binlerce başarılı isim, akademik gücü ve teknik imkanlarıyla Anadolu Üniversitesi'ni bu uzun vadeli projede paydaşımız olarak belirledik. Anadolu Üniversitesi'nin desteğiyle beIN AKADEMİ'nin ilk eğitim programını hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Biliyoruz ki sektörümüzün insan kaynağına yaptığımız bu yatırım, Türkiye'nin geleceğine yatırım anlamı taşıyor. 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP'un orta ve uzun vadede programa sağlayacağı katma değerle, Türkiye'nin grubumuz için uluslararası bir eğitim üssü olarak konumlanması da mümkün olacak."Geniş yelpazede güçlü teknik eğitimİlk etapta teknik eğitime yönelik 4 aylık bir sertifika programıyla faaliyete geçecek olan beIN AKADEMİ'ye, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ya da mezun olan 20 katılımcı kabul edilecek. Medyada halen çalışmakta olan ve kendisini geliştirmek isteyen profesyonellerin de katılabileceği sertifika programı kapsamında yayıncılık teknolojilerinden, görüntü düzenlemeye, kurgudan yapım ve yönetime, kameradan ses ve ışığa kadar yayıncılığın geniş yelpazesinde uzmanlık dersleri verilecek ve 2019 yılının başından itibaren Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek programların eğitim kadrosunda üniversitenin öğretim elemanları ve Digiturk'ün tecrübeli profesyonelleri yer alacak.Spor ve eğlence yayıncılığında fark oluşturacak eğitim içerikleri "beIN AKADEMİ" çatısı altında sunulacak eğitimler, spor ve eğlence yayıncılığında fark oluşturacak içeriğe sahip olacak. Güçlü teknoloji ve altyapı yatırımları ile üyelerine sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeye taşımaya gayret eden, özellikle spor yayıncılığı alanında Türkiye ve dünyanın en saygın spor organizasyonlarını ekrana taşıyan Digiturk, yeni atılımı ile beraber, bu alanda sektörün geleceğine uluslararası standartlarda katkı sağlayacak. - ESKİŞEHİR