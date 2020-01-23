Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmaları

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı başkanlığında kuruluş çalışmaları devam ettirilen Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Araştırma ve Uygulama Merkezi, büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre'nin Türk kültür tarihi içindeki yerini esas kaynaklara dayalı olarak bilimsel nesnellik ile insanlığa tanıtmayı amaçlıyor.



Bu kapsamda çalışmalarını devam ettiren merkez, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın başkanlığında bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıda, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Levent Eraslan ile Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Macit ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay yer aldı.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun 2020 yılını Yunus Emre'yi anma yılı ilan etmesi dolayısıyla, bu çerçevede yürütülecek faaliyetlere önemli katkılar sunmayı hedefleyen merkez, Yunus Emre başta olmak üzere medeniyet tarihine önemli izler bırakan, değerler katan Türk İslam bilginlerinin temel felsefelerini, öğretilerini bilimsel çerçevede araştırmayı, ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA