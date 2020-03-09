Anadolu Üniversitesinde '1'inci Kariyer Günü' etkinliği
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından '1'inci Kariyer Günü' 11 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.
09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:21
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından '1'inci Kariyer Günü' 11 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.
Düzenlenecek etkinlik kapsamında öğrenciler; konaklama, rehberlik, ulaştırma, seyahat acenteciliği, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü firmalarla bir araya gelecek. Turizm sektöründe bulunan birçok firma ile doğrudan iletişim fırsatı bulacak olan öğrenciler, bu sayede staj ve kariyer olanaklarından faydalanabilecek. Etkinlikte sadece aktif olarak öğrenimine devam eden öğrenciler değil, Turizm Fakültesinden mezun olan kişiler de yer alabilecek. - ESKİŞEHİR
Düzenlenecek etkinlik kapsamında öğrenciler; konaklama, rehberlik, ulaştırma, seyahat acenteciliği, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü firmalarla bir araya gelecek. Turizm sektöründe bulunan birçok firma ile doğrudan iletişim fırsatı bulacak olan öğrenciler, bu sayede staj ve kariyer olanaklarından faydalanabilecek. Etkinlikte sadece aktif olarak öğrenimine devam eden öğrenciler değil, Turizm Fakültesinden mezun olan kişiler de yer alabilecek. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Anadolu Üniversitesinde '1'inci Kariyer Günü' etkinliği
Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Yaşam
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