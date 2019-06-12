Anadolu Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet törenleri başladı.Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen törende, İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Güzel Sanatlar, İletişim Bilimleri, Turizm fakülteleri ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarından bin 520 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geleceği inşa edecek gençleri donanımlı bir şekilde mezun ettiklerini söyledi.Öğrencileri yetiştiren ailelere teşekkür eden Çomaklı, mezun olan öğrencilerinin çok kaliteli bir eğitim ordusu olduğunu, kendi çocuklarını çok rahatlıkla mezunlarına teslim edebileceklerini anlatan Çomaklı, "Mezunlarımızın yaşamını kimseye tabi olmadan hür şekilde sürmesini istiyoruz. Çok sağlıklı temellere dayalı samimi bir aile kurmanızı temenni ediyoruz." dedi.Çomaklı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, darbeci bir generali öldürerek kahramanlaşan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in de bu törene katıldığını aktardı.Konuşmanın ardından belgelerini alan öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.Törenler, yarın Hukuk, Eğitim ve Açıköğretim fakülteleri ile Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunları için gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.