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Anadolu Üniversitesinde 'Müzik Beynimizi Değiştirebilir mi?' konferansı

Anadolu Üniversitesinde müzik terapi uygulamalarını daha fazla insana duyurmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına "Müzik Beynimizi Değiştirebilir mi?" konulu bir konferans düzenlendi.

10.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:45Anadolu Üniversitesinde 'Müzik Beynimizi Değiştirebilir mi?' konferansı
Anadolu Üniversitesinde müzik terapi uygulamalarını daha fazla insana duyurmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına "Müzik Beynimizi Değiştirebilir mi?" konulu bir konferans düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Sinema Salonu'nda Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil Konuşma Terapistliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü 'un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa çok sayıda öğrenci katıldı. "Müzik beynimizi değiştirir mi?" sorusuna verilecek yanıtın "evet" olduğunu,

fakat konunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Torun, "Müzik terapi, bilimsel bir disiplin ve sağlık alanı uygulaması. Bu disiplin ülkemizde de gelişim içerisinde. Avrupa Müzikleri Konfederasyonu, müzik terapi konusunu tanıtmak ve farkındalık oluşturmak adına her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Avrupa'da müzik terapi günlerinin 5.'si düzenlendi. Bizde ise Üniversitemiz adına bu konuda öncülük yapma şansına sahip olduk ve bugün müzik terapi günlerinin 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Bu etkinliklerdeki en büyük temennimiz müziğin gücünün farkında olunmasıdır" dedi.

Konferans, müziğin beyinle olan yakın etkileşiminden yola çıkarak müzik terapinin beyin organizasyonunu olumlu yönde nasıl değiştirdiği konusunun işlenmesiyle devam etti. Konferansta ayrıca katılımcılara müzik terapi tekniklerinin nasıl uygulandığı konusunda çeşitli videolar izletildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Torun, Güncel

Kaynak: İHA

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