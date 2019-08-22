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Anadolu Üniversitesinde yangın tatbikatı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yangın tatbikatları, bu yıl da farklı birimlerdeki personelin katılımlarıyla 19 Ekim tarihine kadar devam edecek.

22.08.2019 10:11 Anadolu Üniversitesinde yangın tatbikatı
Anadolu Üniversitesi bünyesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yangın tatbikatları, bu yıl da farklı birimlerdeki personelin katılımlarıyla 19 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı Atölyeler Müdürlüğü ve Öğrenci Merkezi personelinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Öğrenci Merkezi binasının arkasında bulunan alanda Sivil Savunma Uzmanı Tolga Yılmaz denetiminde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında personelden yangın tüpleri aracılığıyla ateşin söndürülmesi istendi.

Tatbikata ilişkin bilgiler veren Uzman Tolga Yılmaz, "Bugün burada sivil savunma planları ve iş sağlığı güvenliğinin gereklilikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi personeline, uygulamalı bir şekilde yangın tatbikatı yaptırdık. Bu tatbikatlarla personelin, yangın başlangıçlarına müdahale edebilmeleri ve can güvenliklerini koruyabilmeleri konularında bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz. Tatbikatlar esnasında da uygulamalı olarak personelimizin, yangına etkin bir şekilde müdahale edebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca farklı eğitimlerle de bu bilgilerini pekiştirmelerini sağlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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