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Anadolu Üniversitesinden anlamlı iş birliği

Anadolu Üniversitesi ile Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu arasında iş birliği protokol imzalandı.

04.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:23Anadolu Üniversitesinden anlamlı iş birliği
Anadolu Üniversitesi ile Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu arasında iş birliği protokol imzalandı. Protokole Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. Şafak Ertan ile Federasyon adına Başkan Yunus Kılıç imza koydu. İş birliği kapsamında özel eğitim öğretmenlerinin bu alana yönelik üniversitenin sunduğu e-sertifika programlarından yararlanmasına olanak sağlanacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Federasyon Başkanı Yunus Kılıç yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Ersin Eroğlu, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Haluk Birsen ile Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu heyeti yer aldı.

Rektör Çomaklı: "Bu konudaki hassasiyetimizi göstermek istedik"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile farkındalık sağlamak amacıyla bu protokolü imzaladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı şunları söyledi:

"Çeşitli etkinliklerin yanı sıra ile Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu ve Anadolu Üniversitesi arasında bir işbirliği yapmak üzere bulunmaktayız. Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarına katılım koşulları ile ilgili iki kurum arasında bir iş birliği protokolü imzalayacağız. Anadolu Üniversitesi olarak Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonunun yapacağı her türlü etkinliğe kapımızın açık olduğunu göstermek, aynı zamanda da hassasiyetimizi belirtmek istedik. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü bu tür çalışmalarda çaba göstermekterin. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu çabayı resmiyete dökmek istedik."

Federasyon Başkanı Kılıç: "özel eğitimin merkezi Anadolu Üniversitesi'dir"

Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç ise konuşmasında, her zaman özel eğitimin nitelikli ve kapsayıcı olmasına önem verdiklerine dikkat çekti. Kılıç şöyle konuştu: "Özel eğitimin merkezi olan yer Anadolu Üniversitesi'dir. Bugüne kadar özel eğitim konusunda yol gösteren Anadolu Üniversitesinin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ışık göstereceğine güvenmekteyiz. Bu iş birliği ile nitelikli eğitimde 27 bin öğretmene Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programlarından faydalanma hakkı tanıdıkları için huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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