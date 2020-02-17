Anadolu Üniversitesinden Dünya Kediler Günü'nde anlamlı etkinlik

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) öğrencilerinin hayata geçirdiği proje kapsamında Dünya Kediler Günü'nde Yunus Emre Kampüsünde bulunan sokak hayvanları için tasarlanan kedi evleri, kampüsün uygun noktalarına yerleştirildi.



Hazırlanan kulübeler özellikle kış aylarında yaşamsal zorluklarla mücadele eden sokak hayvanları için güvenli birer barınma alanı oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kulübelerin yerleştirilmesine ilişkin, "Allah'ın sessiz melekleri dediğimiz, sokak hayvanlarının kış şartlarındaki barınma sorunlarını çözmek için bir proje geliştirmeye karar vermiştik ve geçtiğimiz ay kampüsteki köpekler için farklı noktalara kulübeler yerleştirmiştik. Bu kulübeler de kampüsteki dostlarımız için geliştirmeyi düşündüğümüz projelerin güzel bir başlangıcı oldu. Bugün aynı zamanda Dünya Kediler Günü. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde, kampüste bulunan kediler için kedi evlerini farklı noktalara yerleştiriyoruz. Beş adet kedi evi, kedilerin yoğun olduğu alanlara yerleştirildi. Anadolu Üniversitesi olarak bu konuya çok dikkat ediyoruz" dedi.



Anadolu Üniversitesi GTHK üyesi ve Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşen Can ise, "Bugün kedi evlerini kampüsün farklı noktalarına yerleştireceğiz, geçtiğimiz aylarda da köpekler için kulübeleri kampüste konumlandırmıştık. Hayvanlar için sevgi ve saygının olduğu bir dünya adına çabalamak çok önemli. Rektörümüz bu konuda fazlasıyla hassasiyet gösteriyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA