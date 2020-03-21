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Anadolu Üniversitesinden "güvenli sosyal mesafe" bilgilendirmesi

Anadolu Üniversitesi (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemlerden biri olan güvenli sosyal mesafenin nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme yaptı.

21.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:42
Anadolu Üniversitesinden
Anadolu Üniversitesi (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemlerden biri olan güvenli sosyal mesafenin nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme yaptı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde evde kalınması yönünde yetkililer tarafından uyarılarda bulunulsa da birçok insanın mecburi sebeplerden dolayı düzenli olarak evden ayrılması gerektiği belirtildi.
İnsanların dışarıda olmaları gerektiği durumlarda ise sosyal mesafelerini oluşturması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu durumda dışarıda olmanız gerektiğinde insanlarla mesafenizi koruyarak güvende kalmak için toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, uçak veya otobüs kullanarak uzun mesafeli yolculuklar yapıyorsanız, hastaysanız, çocuklarınız varsa, evinize gıda ürünü almak zorundaysanız, egzersiz yapmanız ya da günlük işlerinizi yürütmeniz gerekiyorsa aşağıda yer alan uyarıları göz önünde bulundurarak güvenli sosyal mesafenizi oluşturabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarına biniyorsanız, işe gidip gelme saatlerinizi kademelendirmelisiniz, böylece yoğun olmayan saatlerde seyahat edebilirsiniz. Yolculuk saatlerinizde yapacağınız sadece küçük bir sapma bile viral bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca toplu taşıma araçlarında yüzeylere mümkün olduğunca dokunmaktan kaçınmalısınız."
Açıklamada, uçak, tren veya otobüslerle uzun mesafeler katederken insanlardan olabildiğince sağlıklı bir mesafede kalınması gerektiğine vurgu yapıldı.
Hastalık koruma ve kontrol merkezlerince bu konuda 6 adım veya daha fazlasının tavsiye edildiğine değinilen açıklamada, "Yolculuk sonunda, varış noktasına ulaştıktan sonra mutlaka duş almalısınız. Hastaysanız, evde kalmalı, kesinlikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalısınız. Evi terk etmek zorunda kalırsanız başkalarını korumak için bir maske kullanmalı, toplu taşıma araçlarını kullanmamalı ve eğer gerçekten koronavirüs olduğundan şüpheleniyorsanız ambulans çağırarak ilgili sağlık birimine ulaşmalısınız." uyarılarında bulunuldu.
Açıklamada, şu öneriler de sıralandı:
"Evde ayakkabılarınızı ve kıyafetlerinizi güvenle çıkarabileceğiniz bir bölge oluşturmalı ve anahtar, telefon gibi eşyalarınızı düzenli olarak dezenfekte etmelisiniz. Çocuklarınız varsa ise öncelikle kendiniz panik yapmamalı, çocuklarınızın kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam sağlamalısınız. Aynı alışkanlıkları benimsemelerini sağlamak için yukarıda belirtilen tüm ipuçlarını uygulamalısınız. Bu süreçte yaratıcı etkinlik ve oyunlarla, çocuğunuz ile birlikte evde kaliteli vakit geçirebilirsiniz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Üniversitesi, Güncel

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