Haberler » Spor » Anadolu Üniversitesinin filede yüzü gülmüyor - Spor

Anadolu Üniversitesinin filede yüzü gülmüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 7. haftasında İstanbul ekibi Küçükyalı Yelken Spor ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

25.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:31Anadolu Üniversitesinin filede yüzü gülmüyor
Türkiye Federasyonu 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 7. haftasında İstanbul ekibi Küçükyalı Yelken ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi; Begüm Güven, Aslı Oktaylar, Büşra Göral, Tuğçe Darıcalı, Meral Uğur, Büşra Sarısoy ilk altısıyla maça başladı. İlk sette her iki takım da birbirine karşı üstünlük kuramazken uzayan seti, 23-25'lik skorla Küçükyalı Y. Spor galip kapattı. İkinci sete daha istekli başlayan Anadolu Üniversitesi, setin ilerleyen dakikalarında rakip takımın bulduğu sayılara engel olamadı ve seti 17-25 geride kapattı. Maçın üçüncü setinde mücadeleden vazgeçmeyen filenin sultanları, seti uzatmalara götürmeyi başarsa da, Küçükyalı Y. Spor skoru 25-23'e getirdi ve Anadolu Üniversitesi sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Muhsin Osmanoğlu, "Bu maç almamız gereken maçlardan biriydi. Sahadan mağlup ayrıldığımız için takım olarak üzgünüz. İlerleyen haftalarda işimiz daha zor olsa da, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 8. haftasında 1 Aralık Pazar günü, Sarıyer Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:50 Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'tan hakem Fırat Aydınus'a tepki Açıklaması
12:46 Liverpool koptu gidiyor
12:46 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı!
12:46 Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:47 Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 12:52:45