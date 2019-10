Anadolu Vakfı Nevşehir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptırıyor

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın eğitime sürdürülebilir katkı sağlama hedefi doğrultusunda Nevşehir 'de hayata geçireceği mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yapımı için protokol imzalandı. Mahmut-Dudu Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, Suzan Yazıcı adına gerçekleştirilen bağışlarla Anadolu Vakfı tarafından yaptırılacak.Kuruluşundan bu yana Anadolu insanı için değer yaratma hedefiyle çalışan ve Anadolu topraklarında 50'den fazla kalıcı eser inşa eden Anadolu Vakfı, eğitime destek amaçlı yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi. Anadolu Vakfı'nın Nevşehir'de hayata geçireceği Mahmut-Dudu Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin imza töreni Nevşehir Valiliği'nde; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ile Anadolu Vakfı Pazarlama ve Proje Müdürü Nil Çeltek'in katılımıyla gerçekleştirildi.Konu ile ilgili açıklama yapan Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Anadolu Vakfı'nın 40 yıldır, eğitim hayatında sadece burs veren bir vakıf olmanın ötesine geçerek eğitim alanındaki tüm paydaşları destekleyen bir anlayışla projeler ürettiğini dile getirdi. Nilgün Yazıcı, "Tam 40 yıldır Anadolu insanı için çalışmanın, toplum için değer üretmenin gururunu yaşıyoruz. Eğitim en önemli önceliklerimizden biri. Ülkemizin dört bir yanında birçok okul binasını eğitim hayatına kazandırırken, eğitim kurumlarının bakım, tamir ve restorasyonuna katkıda bulunduk. Anadolu Vakfı olarak ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorgulayan, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan bir gençlik için eğitime her yönüyle destek vermeye devam edeceğiz" dedi."Nevşehirli gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz"Eğitimde toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratma misyonuyla çalıştıklarını belirten Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ise, "Eğitime sürdürülebilir katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda öğrenciler ve eğitimciler için değer yaratma hedefiyle geliştirdiğimiz projelerle eğitime katkımızı her geçen gün büyütüyoruz. Vakfımızın çalışmaları ile bugüne kadar 28 binin üzerinde gencimize burs imkanı sağladık ve her yıl yeni öğrencilerimize burs vermeye devam ediyoruz. Yıllardır eğitim ve sağlık alanında Anadolu halkının hizmetine kalıcı eser sunuyor, ilgili bakanlıklara teslim ediyor ve bu eserlerimize sahip çıkıyoruz. Bizlere yapılan başvurular doğrultusunda eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyoruz. Mahmut-Dudu Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nevşehirli gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR