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Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Vural, basınla buluştu

Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Engin Vural, gazetecilerle bir araya geldi.

15.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:46Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Vural, basınla buluştu
Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği Başkanı Engin Vural, gazetecilerle bir araya geldi.
Dernek tarafından, İhtisas ve Kulübü'nde düzenlenen programa, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de konuk oldu.
Derneğin Başkanı Vural, Orta Doğu coğrafyasında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, dernek olarak yapacakları çalışmaları anlattı.
Orta Doğu'daki meselelere duyarsız kalamadıklarını belirten Vural, "Gelenlerin ülkemize entegrasyonu için çalışıyoruz. Onlara Türkçe öğretiyoruz. Özellikle Antalya'da yaşayan 100 bine yakın yabancının kültürümüze entegrasyonunu sağlamak istiyoruz." dedi.
Vural, Cemiyet Başkanı Yeni'ye plaket verdi.

Orta Doğu, Antalya, Tenis, Güncel

Kaynak: AA

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