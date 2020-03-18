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ANADOLU YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI

Çağrı ÇALIŞKAN / ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

18.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:23
ANADOLU YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI

Çağrı ÇALIŞKAN/ ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Yağıştan görüntü

-Çekmeköy'de beyazlayan yerler

-Maltepe'de dolu yağışı

-Kartal'da dolu yağışı

-Sancaktepe'de yağış

 


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Anadolu Yakası, Dolu Yağışı, Çekmeköy, Kartal, Güncel

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