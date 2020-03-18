Anadolu Yakası'nda dolu yağışı

Çağrı ÇALIŞKAN/ ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti.

Kaynak: DHA