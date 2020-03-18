ANADOLU YAKASI'NDA DOLU YAĞIŞI
Çağrı ÇALIŞKAN / ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
18.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:27
Çağrı ÇALIŞKAN/ ANADOLU Yakası'nda kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü. Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Anadolu Yakası, Dolu Yağışı, Güncel
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