Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Anadolu Yakasında hayatı felç etti

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri İstanbul'da beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Vatandaşların işe gittikleri saatlerde etkili olan yağmur, özellikle Anadolu Yakasında etkili oldu. Aniden gelen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçit ve köprü altlarıyla otobüs duraklarına sığınırken, araç trafiği nedeniyle D-100 Karayolu'nda uzun süre araç kuyrukları oluştu.

Sabah Saatlerinde Etkili Olan Yağış Hayatı Felç Etti

Beklenen sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular, en yakınlarındaki yerlere sığınarak ıslanmamaya gayret etti. Üst geçit ve köprü altlarının yanı sıra otobüs duraklarına da sığınan vatandaşlar, buralarda yağmurun dinmesini bekledi. Özellikle sabah saatlerinde işe giden kişi sayısının bir hayli fazla olması mağduriyeti artırdı.

D-100 Karayolu'nun yanında bulunan üst geçidin altına sığınan bazı vatandaşlar yağmura işe giderken yakalandıklarını belirtti. "Ansızın oldu işe gidiyorum." diyen vatandaşlar mağduriyetlerini belirtti. Öte yandan Anadolu Yakasını sabah saatlerinde etkisi altına alan yağmur, öğleye doğru yerini güneşe ve sıcak havaya bıraktı. Kısa sürede kenti etkisi altına alan yağış, yollarda ciddi maddi hasarlara da yol açtı.