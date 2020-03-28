ANADOLU YAKASI'NDA SAHİLLER BOŞ KALDI

-CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Üsküdar Sahili'nde yürüyen ve spor yapan birkaç kişi kameraya yansırken, Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Sabah sporu yapmak için Üsküdar ve Caddebostan sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller boş kaldı. Öte yandan polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Caddebostan Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Caddebostan sahil havadan görüntü

-Üsküdar sahilden görüntü

-Boş sahil yolundan görüntü

-Çok az sayıda yürüyüş yapanlar

-Sahildeki martılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA