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Anadolu Yakası'nda sahiller boş kaldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN / KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti.

28.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:33
Anadolu Yakası'nda sahiller boş kaldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Üsküdar Sahili'nde yürüyen ve spor yapan birkaç kişi kameraya yansırken, Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Sabah sporu yapmak için Üsküdar ve Caddebostan sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller boş kaldı. Öte yandan polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Caddebostan Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Caddebostan, Üsküdar, Sabah, Güncel

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