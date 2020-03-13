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Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

13.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:43
Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından İstanbul 'da trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüse önlem olarak okulların tatil edildiğini ve öğrencilere uzaktan eğitim sağlanacağını duyurdu. Tatil haberinin ardından vatandaşların yollara çıkması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakasında da E5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakasında oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
(Halit Arslan/İHA) Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler : Anadolu Yakası, Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel

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