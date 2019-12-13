ANADOLU YAKASI'NININ SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI; KAÇMA ANLARI KAMERADA

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede araç ve iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 1'i cezaevi firarisi 3 kişi, Sancaktepe'de yakalandı. Şüphelilerin, polisten kaçma anları ve hırsızlığın ardından maskeli halde araçlarına binip ayrılmaları kameraya yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Akkurt Sokak üzerinde park halindeki bir TIR'dan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin peşine düştü. Abdurrahmangazi Mahallesi Bahadır Caddesi'nde durdurulmak istenen otomobilde şüpheliler, durmayarak kaçmaya başladı. Polisle yaşanan kovalamacada şüpheliler, otomobili Necip Fazıl Caddesi üzerinde terk edip koşarak kaçmayı sürdürdü. Ancak daha fazla kaçamayan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

Şüphelilerin terk ettikleri otomobillerinde yapılan aramalarda yaklaşık 25 çuval çekilmemiş karabiber, paketler halinde milföy hamuru, 7 adet bütün ve 5 paket parça tavuk ele geçirildi. Ayrıca levye, İngiliz anahtarı, el feneri, keski gibi malzemeler ile aracın ön paspas kısmında, kendi araçlarına ait olmayan 2 ayrı plaka bulundu.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'nde sorgulanan 3 şüphelilerden E.E'nin cezaevi firarisi olduğu, çeşitli suçlardan aranması ve poliste toplamda 32 suç kaydının bulunduğu, Ç.G'nin 9, S.G'nin ise 12 suçtan poliste kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

KAÇMA ANLARI KAMERA

Şüphelilerin TIR'dan hırsızlık yaptıktan sonra maskeli bir şekilde araçlarına binerek ayrılmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin ayrıca, önlerini kapatan polisleri görünce, otomobillerinden inip yaya olarak kaçmaları, duvarına tırmanıp, tel örgülerini aşarak saklanmak için fabrikaya girmeleri de güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin, araçtan inmesi

-Şüphelilerin polisten kaçması

-Şüphelilerin duvarı aşıp tellere tırmanması

-Fabrikaya girmeleri

-Diğer görüntüde, işyerine gelen maskeli kişilerin araçtan inmeleri

-İşyerinin kapısını açmaya çalışmaları

-Araçlarına binerek uzaklaşması