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Anadolu Yakası sahil şeridi boş kaldı

Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Yakası sahil şeridi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından boş kaldı.

05.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:02
Anadolu Yakası sahil şeridi boş kaldı
Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Yakası sahil şeridi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından boş kaldı. Araç yoğunluğunun oldukça düştüğü sahil yolu havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İstanbul Anadolu Yakası sahil şeridinin boş kaldığı gözlendi. Her gün binlerce aracın geçtiği Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla sahil şeridinin boş kalması adeta hayalet şehri andırdı. Boş kalan sahil yolu havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yakası, Zonguldak, Araç, Güncel
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