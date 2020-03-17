Menü
Haberler ›› Magazin ››Anadolu yakasına kraliçe geliyor - Magazin

Anadolu yakasına kraliçe geliyor

Gastoronomi dünyasının en yeni mekanlarından La Regina Ristorante, Koşuyolu'nda kapılarını açıyor. Mart ayının son haftasında açılmaya hazırlanan mekan, İtalyan mutfağını Anadolu yakasına getirecek.

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Anadolu yakasına kraliçe geliyor



İki kadın girişimci Arzu Ünal ve Nilay Tüylüoğlu ortaklığıyla kurulan La Regina, dekorasyonu, menüsü ve lezzetiyle sektöre iddialı bir giriş yapıyor. Şef Roberto Mastrogiorgio imzalı menüsünde orijinal reçeteleriyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri pizza, makarna, carpaccio, risotto ve tiramisu olmak üzere 72 çeşit yemek misafirlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Magazin
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Magazin
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Magazin
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Magazin
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Magazin
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Magazin
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Magazin
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Magazin
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı