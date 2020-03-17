Anadolu yakasına kraliçe geliyor
Gastoronomi dünyasının en yeni mekanlarından La Regina Ristorante, Koşuyolu'nda kapılarını açıyor. Mart ayının son haftasında açılmaya hazırlanan mekan, İtalyan mutfağını Anadolu yakasına getirecek.
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
İki kadın girişimci Arzu Ünal ve Nilay Tüylüoğlu ortaklığıyla kurulan La Regina, dekorasyonu, menüsü ve lezzetiyle sektöre iddialı bir giriş yapıyor. Şef Roberto Mastrogiorgio imzalı menüsünde orijinal reçeteleriyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri pizza, makarna, carpaccio, risotto ve tiramisu olmak üzere 72 çeşit yemek misafirlerin beğenisine sunulacak.
Kaynak: Snob Magazin
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