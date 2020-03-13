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Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların tatil edildiği açıklamasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

13.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:52
Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların tatil edildiği açıklamasının ardından İstanbul 'da trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakasında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüsüne önlem olarak okulların tatil edildiğini ve öğrencilere uzaktan eğitim sağlanacağını duyurdu. Tatil haberinin ardından vatandaşların yollara çıkması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakasında da E5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Yakasında oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Anadolu Yakasında trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, İstanbul, Genel

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