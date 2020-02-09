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Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Yarışları yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları yapıldı.

09.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:57
Kayak Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışları yapıldı.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 160 sporcu katıldı.
Bazı kayakçılar zorlu hava şartlarına rağmen kapılardan geçmek istedikleri sırada düşerek hafif şekilde yaralandı.
Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, sporculara başarılar dileyerek, şunları kaydetti:
"Bu sezon Erzincan'da gerçekleştirilen ikinci yarış. Bu da Erzincan olarak etkinliğimizi ortaya çıkarıyor. Yine önümüzdeki hafta Alp disiplini 18 yaş altı ve büyükler yarışını Erzincan'da yapacağız inşallah. Sağlam adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Kayak Federasyonuna teşekkür ediyoruz."
Vatandaşların ilgiyle izlediği yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Yarışları yapıldı

Kayak Merkezi, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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