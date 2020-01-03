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Anadolu Yıldızlar Ligi Badminto Müsabakaları

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton grup müsabakaları başladı.

03.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:17
'de, Gençlik ve Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton grup müsabakaları başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, müsabakaların Hakkari'de yapılmasında dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Kentte her alanda olduğu gibi sporda da güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"İlimizde birçok spor organizasyonları yapılıyor. Geçtiğimiz zamanlarda dağ bisikleti yarışması yapıldı. Şimdi ise badminton turnuvası yapılacak. Kadınlar 1. Ligi'nde bayan futbol takımımız var. 3. Ligde engelliler basketbol takımımız var. Voleybol ve diğer takımlarımız var. Sporcularımız güzel sonuçlar alıyorlar. Tabi biz Valilik olarak devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla Hakkari'de sporun her dalını destekliyoruz. Bizim şu anda 10 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Sadece İl Emniyet Müdürlüğümüzün desteklediği bin 200 civarında sporcumuz mevcut. Gençlik ve Spor Bakanımızın Hakkari'ye özel bir ilgisi, desteği var."
Bir süre önce Spor Toto Genel Müdürlüğü ile 41 milyon 500 bin liralık yatırım protokolü yaptıklarını anımsatan Akbıyık, bu kapsamda il merkezi, ilçe ve beldelerde en az 2'şer tesisisin yapılacağını vurguladı.
Üç gün sürecek müsabakalara Hakkari, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerinden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.
Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yaşar Koparan, sporcu, idareci ve antrenörler de katıldı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Badminto Müsabakaları

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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