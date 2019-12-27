Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları Hakkari'de yapılacak

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarının Hakkari
'de yapılacağı bildirildi.
Hakkari Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3-4 Ocak 2020 tarihlerinde Hakkari'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarına Kilis
, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Hakkari olmak üzere 10 ilin katılacağı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz ev sahipliği yapacak olan yarışmalara toplamda 170 sporcu katılacak. Yarışmalar, müdürlüğümüz spor salonunda yapılacak olup, bütün halkımız davetlidir" denildi. - HAKKARİ