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Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı.

13.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:08Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları
Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları 'te başladı.

Vali Bilal Şentürk, İstasyon Salonundaki seremonide yaptığı konuşmada, kuruluşun ve kurtuluşun kenti Bilecik'te sporcuları, antrenörleri ve hakemleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, takımlara başarılar diledi.
Spor yapmanın önemine değinen Şentürk, " dalında ülkemiz önemli başarılara imza attı. Hem milli takım olarak hem de takımlar bazında dünya şampiyonlukları bulunuyor. Bu yönüyle doğru yoldasınız. Emek verdiğiniz hiçbir branşta başarısızlık olmaz. Başarılı olmanızda ve yetiştirilmenizde antrenörlerinizin emekleri var. Hepinizin ayrı ayrı yetenekleri var. Yeteneklerinizi geliştirerek, daha iyi noktalara taşımalısınız. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ise voleybolun disiplin, saygı ve sevgi takım ruhunun ön planda olan bir branş olduğunu belirterek, "Disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda aranızdan başarılı sporcular çıkacak. Uluslar arası arenada ülkemizi temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracağına yürekten inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyorum." şeklinde konuştu.
13-15 Aralık tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın, İzmir, Denizli, Muğla ve Uşak illerinden 10 takım mücadele edecek.

voleybol, Bilecik, Spor

Kaynak: AA

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