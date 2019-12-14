Haberler » Spor » Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı - Spor

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Bilecik'te başladı.

14.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:24Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları 'te başladı.

Oynanacak müsabakalarda, Bilecik, , Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın, İzmir, Denizli, Muğla ve Uşak illerinden 10 takım mücadele edecek. Müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, emek verilen hiçbir branşta başarısızlık olmayacağını belirterek, " dalında ülkemiz önemli başarılara imza attı. Hem milli takım olarak hem de takımlar bazında dünya şampiyonlukları bulunuyor. Bu yönüyle doğru yoldasınız. Emek verdiğiniz hiçbir branşta başarısızlık olmaz. Başarılı olmanızda ve yetiştirilmenizde antrenörlerinizin emekleri var. Hepinizin ayrı ayrı yetenekleri var. Yeteneklerinizi geliştirerek, daha iyi noktalara taşımalısınız. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Müsabakalarda ve hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ise, voleybolun disiplin, saygı ve sevgi takım ruhunun ön planda olan bir branş olduğunu ifade ederek, "Disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda aranızdan başarılı sporcular çıkacak. Uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracağına yürekten inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Eskişehir, voleybol, Bilecik, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:52 Judo: Qingdao Master - Spor
13:47 Sivasspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi rekor! - Spor
13:47 Fenerbahçe'yi korkutan istatistik! Sivasspor... - Spor
13:47 Yeni Malatyaspor, İstanbul'da galibiyete hasret! - Spor
13:39 Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
13:33 Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik - Spor
12:43 Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'ya kancayı taktı! - Spor
12:20 Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak! - Spor
09:36 Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman MasterChef'te jüri oldu - Spor
08:44 Söylediği söz başını yaktı! İşte Nzonzi'nin kadro dışı kalma sebebi - Spor
14.12.2019 13:54:18