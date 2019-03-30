30 Mart 2019, 14:26
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Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Grup Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Grup Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları, Malatya'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları, Malatya'da sona erdi.

Merkez ve Tecde spor salonlarında yapılan müsabakalara kızlarda 11, erkeklerde 12 il takımı katıldı.

Üç gün süren müsabakalar sonunda kızlarda Düzce, Zonguldak, Sinop, Tunceli, Samsun ve Ordu, erkeklerde ise Amasya, Gaziantep, Düzce, Samsun, Diyarbakır, Adıyaman takımları finallere katılma hakkı elde etti.

Final müsabakaları, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırşehir'de gerçekleştirilecek. basketbol, Malatya, Spor
Kaynak: AA



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