Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Grup Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları, Malatya
'da sona erdi. Merkez
ve Tecde spor salonlarında yapılan müsabakalara kızlarda 11, erkeklerde 12 il takımı katıldı.
Üç gün süren müsabakalar sonunda kızlarda Düzce
, Zonguldak
, Sinop
, Tunceli
, Samsun
ve Ordu
, erkeklerde ise Amasya
, Gaziantep
, Düzce, Samsun, Diyarbakır
, Adıyaman
takımları finallere katılma hakkı elde etti.
Final müsabakaları, 8-12 Mayıs tarihlerinde Kırşehir
'de gerçekleştirilecek.
basketbol, Malatya, Spor
Kaynak: AA