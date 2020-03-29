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Anadolu Yıldızları'dan Covid19 çağrısı

Anadolu Yıldızları Bayan Futbol takımı, Covid19 salgını yaşanan günlerde "Evde Kal Türkiye" çağrısı yaptı.

29.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:08
Anadolu Yıldızları'dan Covid19 çağrısı
Anadolu Yıldızları Bayan Futbol takımı, Covid19 salgını yaşanan günlerde "Evde Kal Türkiye " çağrısı yaptı.

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig'de mücadele veren Anadolu Yıldızları takım oyuncuları, liglerin Coronavirüsü nedeniyle tehir edilmesinden ötürü antrenman ve maç yapmazken, gününü de evlerinde geçiriyorlar. Genç bayanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak evde kalırken aynı zamanda da "Evde Kal" çağrısı yapıyor.

Anadolu Yıldızları takım oyuncuları Kardelen Küçük, Nazire Özer, Ezgi Demirkoparan, Mualla Karanfil, Ümmühan Ferda Kökoğlu, Raziye Yeşilyurt , Zehra Durna, Deniz Temel, İlayda Karakaya, Eda Tunca ve Yağmur Can video çekerek "Evde Kal Türkiye" çağrısı yaptı.

Video çekenler arasında bulunan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Raziye Yeşilyurt da, el işaretleri ile "Evde Kal Türkiye" çağrısı yaptı. İşitme engelli olan Raziye Yeşilyurt, bayan futbol takımının önemli isimlerinden birisi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilyurt, Türkiye, Futbol, Spor

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