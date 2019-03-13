Anadolujet, Bursa-Gaziantep Seferlerine Başlayacak

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Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Muş, Trabzon, Diyarbakır, Ankara ve Erzurum'a direkt uçuş yapan Anadolujet, bugünden itibaren Gaziantep'i de Bursa'dan direkt uçtuğu şehirler arasına ekledi.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yolcularını "Uçmayan Kalmasın" hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanına avantajlı fiyatlarla uçuran AnadoluJet, Bursa ile Gaziantep'i birbirine bağlayarak Anadolu'daki uçuş ağını genişletti. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Muş, Trabzon, Diyarbakır, Ankara ve Erzurum'a direkt uçuş gerçekleştiren AnadoluJet, 13 Mart itibarıyla Gaziantep'i de Bursa'dan direkt uçtuğu şehirler arasına ekledi.Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasının yanı sıra doğal güzellikleri ve sanayi şehri olmakla ön plana çıkan Bursa ile Türkiye'nin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kenti olan Gaziantep arasındaki tarifeli hattın açılışına özel biletler, 71 liradan başlayan ücretlerle satışa sunacak.Kampanya dahilinde, 71 liradan başlayan bilet fiyatlarının 28 Şubat-23 Ekim'de satın alınacak biletlerde ve 13 Mart- 23 Ekim'de gerçekleştirilecek Bursa-Gaziantep karşılıklı uçuşlarında geçerli olacağı belirtildi.