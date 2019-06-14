14.06.2019 17:36
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AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi

AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi, yaşanan uçak arızası nedeniyle iptal edildi. Yolcuların havaalanındaki bekleyişi devam ediyor

AnadoluJet'in, bugün Batman'dan İstanbul'a 15.15'te yapılması planlanan TK 7371 sefer sayılı uçuşu, yaşanan uçak arızası nedeniyle iptal edildi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Firmadan uçuş iptaliyle ilgili açıklama beklenirken, yolcuların bekleyişi de devam ediyor. Bu sırada yolcular ile firma görevlileri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

GEÇEN AY DA PİSTİ PAS GEÇMİŞTİ

13 Mayıs 2019 tarihinde AnadoluJet'in Ankara-Batman seferini gerçekleştiren uçağı pisti pas geçmişti.

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı anlarda uçak, yaklaşık 25 dakika rötarlı iniş yapmıştı. Sorunun aşırı rüzgardan kaynaklandığı öğrenilmişti.

AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi
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