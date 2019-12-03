Haberler » Güncel » AnadoluJet'ten indirim kampanyası - Haber

AnadoluJet'ten indirim kampanyası

AnadoluJet, yüzde 40 indirimli kampanya başlattı.

03.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:50AnadoluJet'ten indirim kampanyası
AnadoluJet, yüzde 40 indirimli kampanya başlattı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, AnadoluJet, yolcularını avantajlı fiyatlarla uçurmaya devam ediyor.
Şirket, Anadolu'nun her yerini "EkstraJet" paket ayrıcalıkları ile daha konforlu keşfetmek isteyenler için de indirimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tüm yurt içi ve KKTC biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 40 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
3-4 'ta AnadoluJet mobil uygulamaları ve anadolujet.com web sitesi üzerinden "AJYUZDE40" indirim kodu ile satın alınacak biletler, 10 Aralık-31 Mart 2020 tarihleri arasındaki salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek uçuşlarda kullanılabilecek.
Kampanya, aktarmalı ve Erbil seferleri hariç icra edilecek olan uçuşlarda geçerli olurken, Jetgenç ve bebek yolcu tipi dışında kalan tüm yolcu tipleri tarafından da kullanılabilecek. EkstraJet paketinde geçerli olan kampanyada 27 Aralık-1 Ocak 2020 ve 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arası indirim uygulanmayacak.
Ayrıntılı bilgiye "www.anadolujet.com" internet sitesinden çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Türk Hava Yolları, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30 Şehit Uzman Çavuş, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı - Haber
11:30 BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET DAVASINDA SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS - Haber
11:30 HDP'li belediyenin yardımı kestiği engelli sporcular, Türkiye 3'üncüsü oldu - Haber
11:30 Mardin'de "3. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri" - Haber
11:30 Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Haberler
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 11:40:57