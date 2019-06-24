24.06.2019 14:25
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AnadoluJet'ten KKTC'ye uçuşlarda indirim

AnadoluJet

AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuş bilet fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında indirim kararı aldı.

AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne (KKTC) uçuş bilet fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında indirim kararı aldı. Kampanya, 21 Haziran ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde geçerli olacak.
Kararla ilgili açıklama yapan KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel , AnadoluJet'in almış olduğu indirim kararına teşekkür etti. Üstel, "Alınan kararla bilet fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında bir indirim olacak. Belki az görülebilir ama gelecek için önemli bir ışıktır bu" dedi.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Turizmin daha iyi bir yere gelmesi için çalıştıklarını anlatan Üstel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kuzey Kıbrıs'a yapılan uçuşlardaki bilet fiyatlarının düşmesi konusunda önemli bir desteği var. Kıbrıs Türk halkı adına Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye 'ye yapacağımız ziyaretlerde de farklı adımların atılacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , Kıbrıs , Dünya

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